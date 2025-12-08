Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bandendiebstahl in Bekleidungsgeschäft

Angriff auf Polizisten

17 Autos beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Vier Tatverdächtige versuchten Freitagnachmittag gemeinschaftlich Bekleidung aus einem Geschäft im Stern-Center zu stehlen. Der Sicherheitsdienst bekam die Tat mit und rief die Polizei. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten die Mitarbeiter festhalten. Die beiden weiteren Begleiter flüchteten. Die rumänischen Frauen (18 und 23) wurden wegen versuchten Bandendiebstahls angezeigt. (dill)

Freitagnachmittag riefen Zeugen die Polizei zum Bahnhof in Lüdenscheid. Im dort wartenden Zug hielt sich eine alkoholisierte Person auf, die sich auffällig verhielt und verwirrt schien. Als die Beamten den Gummersbacher (30) ansprachen und um einen Ausweis baten, rannte dieser los, stolperte und fiel hin. Beim Versuch ihn nun zu fesseln, trat er nach den Beamten. Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass neben dem Konsum von Alkohol auch Drogen eine Rolle spielten. Ein Rettungswagen brachte den Tatverdächtigen ins Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Verletzt wurde niemand. (dill)

Am Wochenende wurden an der Werdohler Straße mindestens 17 Fahrzeuge beschädigt. Die Wagen parkten auf dem Seitenstreifen. Ein Unbekannter zerkratzte die Pkw teilweise auf der gesamten Länge. Der erste Geschädigte kann den Tatzeitraum enger eingrenzen: Er hatte seinen Wagen am Freitag gegen 20.30 Uhr abgestellt. Als er eine Stunde später noch einmal zu dem Pkw ging, bemerkte er die Schäden. Dabei beobachtete er an einem anderen Fahrzeug zwei schätzungsweise acht- bis zehnjährige Kinder an einem anderen, ebenfalls beschädigten Wagen. Die Kinder flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

