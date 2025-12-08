PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitente Ladendiebin

Nachrodt (ots)

Eine 23-jährige, mutmaßliche Ladendiebin hat am Freitag einen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Altenaer Straße getreten. Mitarbeiter hatten die Frau gegen 14 Uhr auf den Bildern ihrer Videokameras beobachtet. Nach dem Passieren der Kasse sprach der Filialleiter die Frau an. Sie gab gestohlene Ware zurück. Als er sie in das Büro brachte, sei sie immer aggressiver geworden, berichtete der Zeuge später der Polizei. Weil er den Eindruck hatte, dass sie flüchten wollte, hielt er sie fest. Der Zeuge bekam einen Tritt und wurde gekniffen. Dabei beleidigte die 23-Jährige ihn mehrfach. Weitere Zeugen bestätigten den Sachverhalt. Der Markt sprach ein Hausverbot aus und erstattet Anzeige wegen Diebstahls. Die hinzu gerufene Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung und erteilte einen Platzverweis. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

