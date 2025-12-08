Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchdiebstahl
Hemer (ots)
Am Freitag zwischen 12.15 und 21.15 Uhr gab es an der Droste-Hülshoff-Straße einen Wohnungseinbruch. Als die Bewohner nach Hause kamen, standen Balkon- und Schranktüren offen. Gestohlen wurde scheinbar nichts. Die Polizei dokumentierte Spuren. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell