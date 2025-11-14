Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Explosion in Obdachlosenunterkunft - Eine leichtverletzte Person - Feuerwehr mit großem Aufgebot im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Freitag, 14.11.2025, 20:46 Uhr, Markenstraße, Düsseldorf-Oberbilk

Am Freitagabend kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Explosion in einer Obdachlosenunterkunft in Düsseldorf-Oberbilk. Bei dem Einsatz wurde eine Person leicht verletzt. Die Feuerwehr Düsseldorf war mit einer großen Anzahl von beruflichen und freiwilligen Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf wurde am Freitag den 14.11.2025 um 20:46 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage einer Obdachlosenunterkunft in Düsseldorf-Oberbilk über ein Brandereignis informiert. Als sich die ersten Einsatzkräfte auf den Weg in die Markenstraße befanden, meldeten Anrufer der Leitstelle das es zu einer Verpuffung/Explosion in dem Gebäude gekommen sei. Umgehend alarmierte die Leitstelle weitere Einsatzkräfte, darunter auch Einheiten der freiwilligen Feuerwehr, in die Markenstraße. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten diese das Meldebild bestätigen. Umgehend entsandte der Einsatzleiter mehrere Einsatzkräfte in das Gebäude um nach Personen zu suchen und etwaige Folgebrände zu löschen. Ein Großteil der Bewohner hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude selbstständig verlassen. Für die Bewohner stand für die Dauer des Feuerwehreinsatzes ein Bus der Feuerwehr Düsseldorf bereit in welchem die Bewohner gesammelt und untersucht werden konnten. Nach erfolgter Kontrolle des betroffenen Gebäudes sowie der Nachbargebäude konnte durch das Bauaufsichtsamt eine erste Begutachtung der Schäden durchgeführt werden. Ein Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein Düsseldorfer Krankenhaus durch den Rettungsdienst transportiert. Da die Gasversorgung des Gebäudes in Absprache mit den Stadtwerken abgestellt wurde, sind die Bewohner auf andere Einrichtungen innerhalb der Stadt Düsseldorf verteilt worden. Die letzten der rund 80 Einsatzkräfte machten sich nach fast 2 Stunden auf den Rückweg zu ihren Standorten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

