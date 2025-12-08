Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Menden/ Hemer/ Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle Iserlohn, Seilerseestraße; Zeit 05.12.2025, 7:30 bis 12 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 3059; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 97 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde BO.

2. Messstelle Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße; Zeit 05.12.2025, 12:25 bis 14:45 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 505; Verwarngeldbereich 54; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart Krad.

3. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg; Zeit 05.12.2025, 15:40 bis 17:10 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 111; Verwarngeldbereich 18; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 49 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Menden, Fasanenweg; Zeit 05.12.2025, 17:20 bis 18:15 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 90; Verwarngeldbereich 5; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 41 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

5. Messstelle Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße; Zeit 06.12.2025, 9:25 bis 11:25 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 202; Verwarngeldbereich 35; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

6. Messstelle Hemer, Landhauser Straße; Zeit 06.12.2025, 11:45 bis 14 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 626; Verwarngeldbereich 16; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 71 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde BN.

7. Messstelle Meinerzhagen-Hösinghausen L 539; Zeit 07.12.2025, 8:18 bis 14:30 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1760; Verwarngeldbereich 145; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 36; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 113 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell