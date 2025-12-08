PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Menden/ Hemer/ Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle Iserlohn, Seilerseestraße; Zeit 05.12.2025, 7:30 bis 12 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 3059; Verwarngeldbereich 13; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 97 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde BO.

2. Messstelle	Iserlohn-Letmathe, Brinkhofstraße;
Zeit				05.12.2025, 12:25 bis 14:45 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		505;
Verwarngeldbereich 		54;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	3;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		Krad.

3. Messstelle Menden-Lendringsen, Salzweg; Zeit 05.12.2025, 15:40 bis 17:10 Uhr; Art der Messung: Radar; Gemessene Fahrzeuge 111; Verwarngeldbereich 18; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 49 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle	Menden, Fasanenweg;
Zeit				05.12.2025, 17:20 bis 18:15 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		90;
Verwarngeldbereich 		5;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		41 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Iserlohn-Rheinen, Rheinener Straße;
Zeit				06.12.2025, 9:25 bis 11:25 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		202;
Verwarngeldbereich 		35;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	4;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		51 km/h statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	MK.
6. Messstelle	Hemer, Landhauser Straße;
Zeit				06.12.2025, 11:45 bis 14 Uhr;
Art der Messung:		Radar;
Gemessene Fahrzeuge		626;
Verwarngeldbereich 		16;
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1;
Anzahl der Fahrverbote		0;
Höchster Messwert		71 km/h statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft;
Fahrzeugart		PKW;
Zulassungsbehörde	BN.

7. Messstelle Meinerzhagen-Hösinghausen L 539; Zeit 07.12.2025, 8:18 bis 14:30 Uhr; Art der Messung: ESO; Gemessene Fahrzeuge 1760; Verwarngeldbereich 145; Ordnungswidrigkeitenanzeigen 36; Anzahl der Fahrverbote 0; Höchster Messwert 113 km/h statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft; Fahrzeugart PKW; Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

