Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Firmengelände ertappt

Meinerzhagen (ots)

In der vergangenen Nacht hat ein Sicherheitsdienst im Bereich Scherl einen Mann auf einem Firmengelände beim Durchsuchen von Containern ertappt. Gemeinsam mit der Polizei wurde der 16-jährige Dortmunder identifiziert, ein weiterer unbekannter Mann flüchtete vor Eintreffen der Polizei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Der 16-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben, es folgt ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruch. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

