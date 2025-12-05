PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Zigarettenautomat entwendet - wir suchen Zeugen

Neuenrade (ots)

Unbekannte Täter haben einen Zigarettenautomaten aus einem Kiosk an der Bahnhofstraße gestohlen. Nachdem Sie sich in der vergangenen Nacht Zutritt in den Kiosk verschafften, durchtrennten sie offenbar die Metallkette, mit der der Automat verankert war, und entwendeten ihn. Gegen 1.45 Uhr haben Zeugen einen schwarzen Geländewagen davonfahren gesehen. Die Polizei ermittelt nun zu der Tat und bittet aufmerksame Zeugen um ihre Hinweise. (lubo)

