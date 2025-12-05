PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verstärkte Kontrollen in der Vorweihnachtszeit

Altena/ Märkischer Kreis (ots)

Wer sich nicht nur Hände am Glühwein gewärmt hat, sollte sich gut überlegen, ob er sich anschließend ans Steuer eines Kraftfahrzeugs setzt. Die Polizei setzt in der Adventszeit verstärkt auf größer angelegte Kontrollen - so wie am Mittwochabend in Altena.

Nach positiven Drogenvortests begleiteten die Polizeibeamtinnen und -beamten vier Verkehrsteilnehmer zur Abgabe von Blutproben. Ein Fahrer schaute am Steuer einen Film, als er über die B236 auf die Kontrollstelle unter der Fritz-Berg-Brücke zufuhr. Das Bußgeld dürfte teurer werden als jede Streaming-Abo-Variante, die der Markt hergibt. Ansonsten gab es jede Menge kleinere Regelverstöße wie vergessene Fahrzeugpapiere oder Führerscheine und kaputte Leuchten am Fahrzeug. Pech hatte auch ein Lkw-Fahrer, der alle Verbotsschilder und Schilderbrücken ignorierte und über die Bahnhofstraße rollte. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

