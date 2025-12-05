Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Iserlohn (ots)
Gestern Nachmittag hebelten Unbekannte die Tür zu einem Wohnhaus an der Goethestraße auf und durchwühlten das Innere. Auch An der Karl-Arnold-Straße wurde im gestrigen Tagesverlauf gehebelt, hier gelangte man jedoch nicht ins Innere. Die Kripo ermittelt nun zu den Taten und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell