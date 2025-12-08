POL-MK: Reifen zerstochen

Menden (ots) - Polizeibeamtinnen und -beamte haben gestern Nachmittag Drogenkontrollen durchgeführt. 70 Autofahrer wurden zwischen 12 und 20 Uhr an den Straßenrand gewunken. Bei dreien schlug ein Drogenvortest an, so dass eine Blutprobe auf der Wache fällig wurde. Hinzu kamen bei 26 weiteren Autofahrern Verstöße, u.a. weil sie sich nicht an das geltende Tempolimit (13) oder die Anlieger-Regelungen am Gaxberg (11) ...

