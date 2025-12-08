Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randalierer beleidigt Passanten und greift Polizisten an

Werdohl (ots)

Ein Werdohler (42) randalierte Freitagnachmittag erst in der Innenstadt, griff dann Polizisten an und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Polizei zur Bahnhofstraße alarmiert, weil der Tatverdächtige mehrere Passanten beleidigen solle. Er bekam einen Platzverweis, dem er zunächst nachzukommen schien. Noch im Weggehen bekamen die Polizisten mit, wie er weiter Passanten anschrie und beleidigte. Beim Versuch ihn in Gewahrsam zu nehmen, beleidigte er die Polizisten, schlug und trat nach ihnen. Ein Beamter wurde hierdurch leicht verletzt. Er schlief seinen Rausch in einer Zelle aus und wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. (dill)

