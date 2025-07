Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems- Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes verhindert Betrug

Bad Ems (ots)

Bad Ems - Am 07.07.25 gegen 10:30 Uhr verhinderte eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Bad Ems, einen Betrug zum Nachteil an einer lebensälteren Bewohnerin der Stadt Bad Ems. Der Geschädigten wurde telefonisch durch unbekannte Täter ein Preis bei einem Gewinnspiel in Aussicht gestellt. Der Gewinn sollte sich auf einen Betrag von ca. 47.000 EUR verlaufen. Sie wurde aufgefordert, Zahlungskarten (Apple-Pay) im Wert von 1000EUR zu kaufen. Die Ausschüttung des Gewinns wurde ihr versprochen, wenn sie im Anschluss die Codes der Karten an die Betrüger telefonisch weitergibt. Noch beim Kauf der Karten wurde die Mitarbeiterin des Drogeriemarktes misstrauisch und verständigte die Polizei. Hier stellte sich heraus, dass o.g. Betrugsmasche bereits im Vorfeld erfolgreich durch die Täter durchgeführt wurde. Der Schaden belief sich hierbei allerdings nur auf einen kleinen zweistelligen Betrag. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, keine Codes von Zahlungskarten wie Apple- Pay, Paysafe o.ä. an Unbekannte über das Telefon oder sonstige Medien weiterzugeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell