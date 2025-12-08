PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei vor Café
Anzeigen wegen Diebstählen

Menden (ots)

Vor einem Café an der Unnaer Straße gerieten am späten Samstagabend mehrere Personen in Streit. Polizisten mussten die bei Eintreffen noch aktive Schlägerei unterbinden. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung sollen mehrere Männer aufeinander eingeschlagen haben. Der Grund ist bislang unbekannt. Bei einem beteiligten Iserlohner (35) fanden und beschlagnahmten die Beamten ein verbotenes Butterflymesser. Auch die übrigen Beteiligten aus Iserlohn (24) und Menden (20 und 29) erhielten Platzverweise. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dill) Eine 69-jährige Frau wurde am Samstag zwischen 14.30 und 15 Uhr in einem Geschäft an der Unteren Promenade bestohlen. Sie hatte im Eingangsbereich Spenden für die Caritas gesammelt und trug dabei ihre Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Als sie im Anschluss einkaufen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN der Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Mitarbeiter des Ordnungsamtes entdeckten am Sonntagmorgen bei einem 49-jährigen Patienten des Krankenhauses diverse elektronische Geräte. In seinem Schrank hatte der Patient unter anderem zwei Notebooks, mehrere iPads, einen Tablet-Computer, Laufwerk, Waage, Ladekabel, Blutdruck-Messgerät und Soundbox verstaut - alles mutmaßliches Diebesgut aus einer ebenfalls in dem Komplex ansässigen Praxis. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 08:09

    POL-MK: Bandendiebstahl in Bekleidungsgeschäft / Angriff auf Polizisten / 17 Autos beschädigt

    Lüdenscheid (ots) - Vier Tatverdächtige versuchten Freitagnachmittag gemeinschaftlich Bekleidung aus einem Geschäft im Stern-Center zu stehlen. Der Sicherheitsdienst bekam die Tat mit und rief die Polizei. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten die Mitarbeiter festhalten. Die beiden weiteren Begleiter flüchteten. Die rumänischen Frauen (18 und 23) wurden wegen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:08

    POL-MK: Randalierer beleidigt Passanten und greift Polizisten an

    Werdohl (ots) - Ein Werdohler (42) randalierte Freitagnachmittag erst in der Innenstadt, griff dann Polizisten an und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Polizei zur Bahnhofstraße alarmiert, weil der Tatverdächtige mehrere Passanten beleidigen solle. Er bekam einen Platzverweis, dem er zunächst nachzukommen schien. Noch im Weggehen bekamen die Polizisten mit, wie er ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:56

    POL-MK: Renitente Ladendiebin

    Nachrodt (ots) - Eine 23-jährige, mutmaßliche Ladendiebin hat am Freitag einen Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes an der Altenaer Straße getreten. Mitarbeiter hatten die Frau gegen 14 Uhr auf den Bildern ihrer Videokameras beobachtet. Nach dem Passieren der Kasse sprach der Filialleiter die Frau an. Sie gab gestohlene Ware zurück. Als er sie in das Büro brachte, sei sie immer aggressiver geworden, berichtete der Zeuge später der Polizei. Weil er den Eindruck hatte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren