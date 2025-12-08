Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlägerei vor Café

Anzeigen wegen Diebstählen

Menden (ots)

Vor einem Café an der Unnaer Straße gerieten am späten Samstagabend mehrere Personen in Streit. Polizisten mussten die bei Eintreffen noch aktive Schlägerei unterbinden. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung sollen mehrere Männer aufeinander eingeschlagen haben. Der Grund ist bislang unbekannt. Bei einem beteiligten Iserlohner (35) fanden und beschlagnahmten die Beamten ein verbotenes Butterflymesser. Auch die übrigen Beteiligten aus Iserlohn (24) und Menden (20 und 29) erhielten Platzverweise. Drei der Beteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dill) Eine 69-jährige Frau wurde am Samstag zwischen 14.30 und 15 Uhr in einem Geschäft an der Unteren Promenade bestohlen. Sie hatte im Eingangsbereich Spenden für die Caritas gesammelt und trug dabei ihre Geldbörse in einer der äußeren Jackentaschen. Als sie im Anschluss einkaufen wollte, bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und warnt weiter dringend vor Taschendieben. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden. Keinesfalls darf die PIN der Bankkarte mit ins Portemonnaie gesteckt werden. (cris)

Mitarbeiter des Ordnungsamtes entdeckten am Sonntagmorgen bei einem 49-jährigen Patienten des Krankenhauses diverse elektronische Geräte. In seinem Schrank hatte der Patient unter anderem zwei Notebooks, mehrere iPads, einen Tablet-Computer, Laufwerk, Waage, Ladekabel, Blutdruck-Messgerät und Soundbox verstaut - alles mutmaßliches Diebesgut aus einer ebenfalls in dem Komplex ansässigen Praxis. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. (cris)

