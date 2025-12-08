PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Iserlohner geht Aktien-Investment-Betrügern auf den Leim

Iserlohn (ots)

Ein Iserlohner wurde vergangene Woche Opfer von Betrügern. Er hatte beabsichtigt, Geld in Aktien zu investieren. Nach einer Recherche im Internet stieß er auf eine Website, die dies anbot. Der Kontakt war schnell hergestellt. Angebliche Mitarbeiter der Platform baten ihn um eine Anzahlung, die der Iserlohner anwies. Daraufhin entstand weiterer telefonischer Kontakt zu den falschen Mitarbeitern. Diese brachten ihr Opfer dazu, auf dem Computer eine Software zu installieren, die den Tätern Zugang zum Computer ermöglichte. Über mehrere Tage hielt man telefonischen Kontakt zum Geschädigten. Schlussendlich verschwand vom Konto des Opfers ein hoher fünfstelliger Geldbetrag. Der Iserlohner wandte sich an seine Bank, die ihm riet, Strafanzeige bei der Polizei zu erstatten.

Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügereien. Die Täter verstehen sich darauf, ein professionell wirkendes Geschäftsumfeld zu schaffen. Dazu gehören z.B. kommunikativ besonders geschulte Betrüger oder komplett gefälschte Internetseiten. Nicht selten stehlen Täter bei der Gelegenheit komplette Identitäten, eröffnen mit den ergaunerten Daten neue Konten oder begehen weitere Straftaten. Die Polizei rät:

Investieren Sie niemals unter Zeitdruck. Betrüger erzeugen gerne künstliche Dringlichkeit.

Prüfen Sie die vermeintlichen Anbieter gründlich, z.B., ob sie bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert sind.

Lassen Sie Unbekannte niemals auf Ihren Computer zugreifen, auch nicht, wenn die angeblichen "Berater" dies verlangen.

Sollten Sie Opfer geworden sein, erstatten Sie Strafanzeige bei der Polizei. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 08:10

    POL-MK: Schlägerei vor Café / Anzeigen wegen Diebstählen

    Menden (ots) - Vor einem Café an der Unnaer Straße gerieten am späten Samstagabend mehrere Personen in Streit. Polizisten mussten die bei Eintreffen noch aktive Schlägerei unterbinden. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung sollen mehrere Männer aufeinander eingeschlagen haben. Der Grund ist bislang unbekannt. Bei einem beteiligten Iserlohner (35) fanden und beschlagnahmten die Beamten ein verbotenes ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:09

    POL-MK: Bandendiebstahl in Bekleidungsgeschäft / Angriff auf Polizisten / 17 Autos beschädigt

    Lüdenscheid (ots) - Vier Tatverdächtige versuchten Freitagnachmittag gemeinschaftlich Bekleidung aus einem Geschäft im Stern-Center zu stehlen. Der Sicherheitsdienst bekam die Tat mit und rief die Polizei. Zwei der mutmaßlichen Täter konnten die Mitarbeiter festhalten. Die beiden weiteren Begleiter flüchteten. Die rumänischen Frauen (18 und 23) wurden wegen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:08

    POL-MK: Randalierer beleidigt Passanten und greift Polizisten an

    Werdohl (ots) - Ein Werdohler (42) randalierte Freitagnachmittag erst in der Innenstadt, griff dann Polizisten an und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Zeugen hatten gegen 15.30 Uhr die Polizei zur Bahnhofstraße alarmiert, weil der Tatverdächtige mehrere Passanten beleidigen solle. Er bekam einen Platzverweis, dem er zunächst nachzukommen schien. Noch im Weggehen bekamen die Polizisten mit, wie er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren