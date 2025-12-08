PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher

Menden (ots)

Die Polizei sucht nach einer Jugendlichen aus Menden. Die Gesuchte ist bereits seit dem 20.11.2025 vermisst. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort gibt es derzeit nicht. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von keiner Gefährdung aus, die über das jugendliche Alter der jungen Frau hinaus gehen. Foto und eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/188398

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

