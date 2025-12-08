Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet: Zeugen gesucht!

Iserlohn (ots)

Freitag, 23.45 Uhr, standen sich am Lenninghauser Weg, auf der dortigen Ruhr-Brücke, zwei Autofahrer gegenüber. Im Streit darüber, wer die schmale Brücke zuerst passieren darf, entstand ein Wortgefecht. Der Beifahrer eines Autos gab schließlich nach, stieg aus und versuchte die Fahrerin seines Wagens bei der Rückwärtsfahrt einzuweisen. Das ging dem Gegenüber offenbar nicht schnell genug. Der Fahrer fuhr an, touchierte den Beifahrer und fuhr davon. Dieser wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinter dem Fahrzeug des Angefahrenen befand sich zur Unfallzeit ein weiterer Autofahrer. Dieser wird ebenfalls als Zeuge gesucht. Der flüchtige Autofahrer war allein unterwegs, männlich, 20-25 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle Haare und einen Kinnbart. Er fuhr einen dunklen PKW, möglicherweise mit Aachener Kennzeichen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

