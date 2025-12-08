PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet: Zeugen gesucht!

Iserlohn (ots)

Freitag, 23.45 Uhr, standen sich am Lenninghauser Weg, auf der dortigen Ruhr-Brücke, zwei Autofahrer gegenüber. Im Streit darüber, wer die schmale Brücke zuerst passieren darf, entstand ein Wortgefecht. Der Beifahrer eines Autos gab schließlich nach, stieg aus und versuchte die Fahrerin seines Wagens bei der Rückwärtsfahrt einzuweisen. Das ging dem Gegenüber offenbar nicht schnell genug. Der Fahrer fuhr an, touchierte den Beifahrer und fuhr davon. Dieser wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinter dem Fahrzeug des Angefahrenen befand sich zur Unfallzeit ein weiterer Autofahrer. Dieser wird ebenfalls als Zeuge gesucht. Der flüchtige Autofahrer war allein unterwegs, männlich, 20-25 Jahre alt, sprach akzentfrei Deutsch, hatte dunkle Haare und einen Kinnbart. Er fuhr einen dunklen PKW, möglicherweise mit Aachener Kennzeichen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:28

    POL-MK: Polizei sucht nach vermisster Jugendlicher

    Menden (ots) - Die Polizei sucht nach einer Jugendlichen aus Menden. Die Gesuchte ist bereits seit dem 20.11.2025 vermisst. Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort gibt es derzeit nicht. Nach aktuellem Stand geht die Polizei von keiner Gefährdung aus, die über das jugendliche Alter der jungen Frau hinaus gehen. Foto und eine Beschreibung sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:12

    POL-MK: Einbruch in Bäckerei / Kennzeichen-Diebstahl / Schmierereien

    Iserlohn (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Montag, 3 Uhr, in eine Bäckerei an der Osemundstraße einzudringen. Der Versuch misslang. Die Polizei nahm einen Einbruchsversuch auf und brachte ihn zur Anzeige. Nur eine Stunde später rief eine Mitarbeiterin die Polizei erneut zur Bäckerei. Nun stand die Tür zur Bäckerei komplett offen. Auf ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:11

    POL-MK: Iserlohner geht Aktien-Investment-Betrügern auf den Leim

    Iserlohn (ots) - Ein Iserlohner wurde vergangene Woche Opfer von Betrügern. Er hatte beabsichtigt, Geld in Aktien zu investieren. Nach einer Recherche im Internet stieß er auf eine Website, die dies anbot. Der Kontakt war schnell hergestellt. Angebliche Mitarbeiter der Platform baten ihn um eine Anzahlung, die der Iserlohner anwies. Daraufhin entstand weiterer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren