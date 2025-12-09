PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschädigen Turnhallenfenster

Iserlohn (ots)

Unbekannte Vandalen warfen die Fensterscheibe einer Turnhalle an der Stennerstraße ein. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

