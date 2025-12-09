Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unbekannte beschädigen Turnhallenfenster
Iserlohn (ots)
Unbekannte Vandalen warfen die Fensterscheibe einer Turnhalle an der Stennerstraße ein. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (dill)
