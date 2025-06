Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sonnenbrillen bei Einbruch gestohlen - Täter festgenommen

Zweibrücken (ots)

Am helllichten Donnerstagnachmittag (19.06.2025) brach ein Täter in ein Brillengeschäft in der Fußgängerzone ein. Der Mann konnte festgenommen werden. Um 14.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei über den gerade stattfindenden Einbruch. Ein Mann warf einen Stein gegen die Schaufensterscheibe bis diese zu Bruch ging. Nachdem er in die Auslage griff flüchtete der Einbrecher zu Fuß in Richtung Hallplatz. Mehrere Passanten verfolgten den Verantwortlichen und konnten ihn im Bereich des Parkhauses festhalten bis die Polizei eintraf. Bei seiner Durchsuchung konnte das Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Da sich der 37-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. |krä

