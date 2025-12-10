PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Einbruch in Doppelhaus
Versuchter E-Scooter-Diebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen 25.11. und 08.12. in eine Doppelhaushälfte an der Oestricher Straße ein. Hierfür öffneten sie gewaltsam eine Tür und durchwühlten Schubladen und Schränke. Offenbar machten sie keine Beute. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit. Die Polizei berät kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Experten des Kommissariats für Kriminalprävention sind telefonisch erreichbar unter 02371/9199-5510 oder -5512. Weitere Infos auf www.polizeiberatung.de. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte gestern, 8.30 Uhr, an der Hansaallle einen E-Scooter zu stehlen. Ein Zeuge bemerkte den versuchten Diebstahl und sprach ihn an. Der Verdächtige ging daraufhin davon. Er war männlich, Anfang bis Mitte 20, von schlanker Statur, dunkel gekleidet, trug ein Oberteil mit Kapuze und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Wache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

