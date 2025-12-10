PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Randalierer greift Polizisten mit Machete an

Werdohl (ots)

In Eveking randalierte in den frühen Morgenstunden ein Werdohler in seiner Wohnung. Die Lebensgefährtin des 35-Jährigen flüchtete sich auf die Straße und rief die Polizei. Beamte suchten den stark alkoholisierten Mann auf. Dieser zog unvermittelt eine Machete und ging auf die Polizisten zu. Die Beamten setzten ein Distanzelektroimpulsgerät (sog. Taser) ein und überwältigten ihn. Verletzt wurde niemand. Der Werdohler kam zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle und wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. (dill)

