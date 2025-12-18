Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 09:50 Uhr parkte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer aus einer Parklücke am Straßenrand der Ledergasse aus. Anschließend wollte er wenden und setzte deshalb bis zur Einmündung zur Fischergasse zurück. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand haltenden Opel eines 19-Jährigen. Danach entfernte sich der Verursacher, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes-SUV gehandelt haben soll, unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 22:00 Uhr einen Toyota, der in der Hinteren Abtsgmünder Straße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 9796-0.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 20:50 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr auf der Hochbrücke ein Unfall zwischen einer 30-jährigen Skoda-Lenkerin und einem 21-jährigen Skoda-Fahrer. Bei der folgenden Kollision entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Jagstzell: Unfall

Am Mittwoch gegen 14:10 Uhr befuhr ein 31-jähriger mit einem Mercedes-Sprinter die linke Fahrspur der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau musste ein vorausfahrender 39-jähriger VW-Lenker aufgrund von Staubildung abbremsen. Der 31-Jährige fuhr in der Folge auf den VW auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell