Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Hundebiss, Einbruch

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall

Am Mittwochabend, gegen 19:20 Uhr wollte ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer von der Sulzbacher Straße auf die Bundesstraße B14 abbiegen. Der 69-Jährige hielt zuvor an der Ampel mit grünem Rechtsabbiegerpfeil, um sicherzugehen, dass kein Verkehr behindert wird. Eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin übersah das vor ihr haltende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weissach im Tal/Oberweissach: Unfall - gegen Hausfassade geprallt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer den Kammerhofweg, als er aus noch unklarer Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge fuhr er die Böschung hinab, durch ein Gebüsch und kam mit seinem Fahrzeug an der Hausfassade eines Kindergartens zum Stillstand. Ein 20-jähriger Mitfahrer verletzte sich dabei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss mit einer Anzeige rechnen. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug ist derzeit noch unklar. Es war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Hausfassade entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Schwaikheim: Krad-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 17-jährige Kraftradfahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart und fuhr hierbei auf die vor ihr fahrende, verkehrsbedingt bremsende 50 Jahre alte Jeep-Fahrerin auf. Anschließend stürzte die 17-Jährige und prallte gegen die Leitplanke, sie zog sich leichte Verletzungen zu. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die linke Fahrspur der B14 war zeitweise gesperrt.

Schorndorf: Zeugen nach Hundebiss auf Weihnachtsmarkt gesucht

Die Polizeihundeführerstaffel sucht Zeugen nach einem Vorfall auf dem Schorndorfer Weihnachtsmarkt am Sonntag gegen 13:30 Uhr. Ein achtjähriger Junge wurde vor der "Lounge Nr. 3" von einem Hund, bei dem es sich Zeugenaussagen zufolge vermutlich um einen Basset Hound handeln soll, gebissen. Hierbei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Anschließend kam es zu einem kurzen Wortgefecht zwischen den Hundehaltern und der Mutter des Knaben, woraufhin die Hundehalter samt Hund die Örtlichkeit verließen. Die Frau soll knapp 1,70 m groß sein, graublonde, schulterlange Haare haben und zur Tatzeit eine graue Jacke getragen haben. Der Mann soll etwas größer sein und sehr kurze oder keine Haare und zur Tatzeit eine dunkelgraue Jacke getragen haben. Der Hund soll am Rücken überwiegend weißes Fell mit schwarzen Flecken haben und leicht übergewichtig sein. Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Urbach: Parkendes Auto gestreift - 20.000 Euro Schaden

Eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10:10 Uhr die Ledergasse und streifte hierbei einen geparkten Mercedes. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf 20.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schorndorf-Oberberken: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer missachtete am Mittwoch kurz nach 18 Uhr an der Einmündung L 1147 / L 1225 die Vorfahrt eines 29-jährigen Motorradfahrers. Dieser musste, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, eine Gefahrenbremsung einleiten und stürzte hierbei. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, an seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr, ohne sich um den gestürzten Motorradfahrer zu kümmern, weiter. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Schorndorf-Miedelsbach: Einbruch

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:40 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Freiburgstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ein Goldbarren sowie Schmuck im niederen vierstelligen Wert gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell