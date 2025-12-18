PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Automat aufgesprengt, Trickdiebstahl

Aalen (ots)

Murrhardt: Zigarettenautomat aufgesprengt

Wie erst jetzt polizeilich bekannt wurde, haben bereits im Laufe der letzten Oktoberwoche unbekannte Täter mittels eines noch unbekannten Explosionsmittels einen Zigarettenautomaten in Uhlandstraße Ecke Schillerstraße aufgesprengt. Es wurden Waren im Wert von etwa 240 Euro entwendet. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt bittet um Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Beobachtungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Rufnummer 07192 5313 beim Polizeiposten zu melden.

Fellbach: Trickdiebstahl

Eine 42-jährige Frau steht im Verdacht am Montagvormittag mehreren Geschädigten in der Cannstatter Straße und Hintere Straße Bargeld entwendet zu haben. Dazu soll die Frau gezielt Menschen in Geschäften beim Bezahlen angesprochen und vorgegeben haben, Magazine zu verkaufen. Während des Gesprächs entwendete sie sodann Geldscheine aus den Geldbeuteln der Geschädigten. Die mitgeführten Magazine nutzte sie, um den Diebstahl zu verdecken. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

