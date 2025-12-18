Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheunenbrand - Spielautomaten beschädigt - Versuchter Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Spielautomaten beschädigt

In einem Selbstbedienungsladen in der Friedhofstraße wurde am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr an einem Kinderspielautomaten das Münzfach aufgebrochen und daraus ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Nach ersten Erkenntnissen betraten drei jugendliche Personen den Raum und schlugen auf den Apparat ein. Hierdurch entstand an dem Gerät ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: PKW überschlägt sich

Am Donnerstagmorgen gegen 7:15 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel die Ohmenheimer Straße. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Eine 48-jährige Frau befuhr am Donnerstag gegen 8:35 Uhr mit ihrem Skoda die K3238 von Dewangen in Fahrtrichtung Treppach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Glätte kam der Skoda ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 48-Jährige lenkte dagegen, so dass ihr PKW auf die Fahrbahn zurückschleuderte und dort auf der linken Fahrspur frontal mit einem entgegenkommenden Renault kollidierte. Bei dem Unfall wurde die 48-Jährige sowie die 45-jährige Renault-Lenkerin schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden PKW entstand jeweils Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 30.000 Euro.

Adelmannsfelden: Scheunenbrand

Ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand am frühen Donnerstagmorgen bei einem Brand einer Scheune in der Eichenstraße. Gegen 6:40 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen der Brand mitgeteilt. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stand die Scheune bereits im Vollbrand. Durch die eintreffenden Feuerwehren aus Adelmannsfelden, Pommertsweiler und Ellwangen konnte ein Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Wohngebäude verhindert werden. In der Scheune, die komplett niederbrannte, waren Brennholz sowie mehrere Arbeitsmaschinen gelagert. Zudem befand sich ein Probenraum einer Musikband in der Scheune. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Der Eigentümer der Scheune wurde bei dem Brand verletzt. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert.

Hüttlingen: Leicht verletzt bei Auffahrunfall

Gegen 18:30 Uhr befuhr am Mittwoch ein 22-jähriger BMW-Fahrer den Kreisverkehr in der Abtsgmünder Straße in Richtung Niederalfingen. Aufgrund einer querenden Fußgängerin am dortigen Zebrastreifen musste er sein Fahrzeug abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 26-jährige ebenfalls BMW-Fahrerin und fuhr auf. Bei dem Auffahrunfall wurde der 56-jährige Beifahrer der 26-Jährigen leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 7:30 Uhr, versuchte ein Einbrecher die Eingangstür zu einem Firmengebäude im Milchgäßle aufzuhebeln. Das Vorhaben misslang, weshalb er von seinem Vorhaben abließ. Zeugen werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Mögglingen: Aufgefahren

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr am Donnerstag, gegen 8:45 Uhr, eine 50-Jährige mit ihrem Suzuki auf der B29 zwischen Böbingen und Mögglingen auf einen abbremsenden LKW eines 58-Jährigen auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der Suzuki war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell