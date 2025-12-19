PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Gschwend: Unfall

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 07:00 Uhr befuhr eine 21-jährige VW-Fahrerin die L1150 von Gschwend in Richtung Murrhardt. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Eisglätte kollidierte sie in einer leichten Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Audi, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Die VW-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

An einem weißen BMW, der in der Oberbettringer Straße abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 03:00 Uhr und 14:00 Uhr die Heckscheibe von Unbekannten eingeschlagen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Westhausen/Frankenreute: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Donnerstag gegen 20:40 Uhr die L1029. Auf Höhe der Abzweigung nach Frankenreute streifte er einen entgegenkommenden Fiat und setzte seine Fahrt danach unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

Aalen: Auffahrunfall

Am Donnerstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 65-jähriger VW-Lenker die B19 in Fahrtrichtung Aalen. Kurz vor der Abfahrt Aalen-Unterkochen kam ihm ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Sondersignalen entgegen. Als eine Rettungsgasse gebildet wurde, konnte der 65-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden BMW einer 44-Jährigen auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

