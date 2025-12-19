PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Fichtenau/Lautenbach: Radlader vs. Transit

Am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr missachtete ein 36-jähriger Fahrer eines Ford Transit an der Kreuzung Buckenweiler Straße/Rötleiner Straße die Vorfahrt eines 57-jährigen Radlader-Fahrers und kollidierte mit diesem. Der 57-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Fichtenau mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

