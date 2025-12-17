PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streitigkeit im Straßenverkehr - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Konflikt zwischen einem 42 Jahre alten Fußgänger und einem 59-jährigen Citroen-Fahrer. Der Fußgänger behauptete, er sei beim Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen angefahren worden, der Citroen-Fahrer gab an, der Fußgänger habe die Kreuzung ohne Nutzung des Zebrastreifens gequert und habe nach Ermahnung durch den Autofahrer, auf dessen Citroen eingeschlagen und diesen beschädigt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

