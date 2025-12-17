Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Verkehrsunfallflucht auf öffentlichem Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, zwischen 07:45 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich auf einem öffentlichen Klinik-Parkplatz in der Hauptstraße im Freiburger Stadtteil Herdern ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein beteiligtes Fahrzeug vom Unfallort entfernt haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die Fahrerin eines weißen BMW Mini gegen 07:45 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz einer in der Hauptstraße ansässigen Fachklinik rechts neben einem roten Fahrzeug abgestellt. Als die Frau gegen 12:30 Uhr zurückgekehrt sei, habe sie Beschädigungen an der Fahrertüre und am linken Außenspiegel festgestellt. Dabei waren rote Farbantragungen an den Beschädigungen erkennbar.

Ein möglicher Unfallverursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/ oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich wohl um einen roten Kleinwagen, möglicherweise gleichen Modells, wie das Fahrzeug der Geschädigten gehandelt haben.

ak

