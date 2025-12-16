Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Emmendingen sucht Zeugen, die einen Unfall am 15.12.2025, gegen 07:30 Uhr, in Emmendingen, Ortsteil Windenreute, im Einmündungsbereich der Straßen Am Dachsrain und Panoramastraße beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Ein 14-jähriger Radfahrer befuhr bevorrechtigt die Panoramastraße abwärts in westliche Fahrtrichtung und vor diesem bog für ihn überraschend ein bislang unbekannter Pkw-Führer von der Straße Am Dachsrain kommend nach links in die Panoramastraße ein.

Nur durch das Bremsen des Radfahrers wurde eine Kollision zwischen den Verkehrsteilnehmern verhindert, wobei der Radfahrer beim Bremsvorgang stürzte und im Einmündungsbereich zu Boden fiel.

Der unbekannte Pkw-Führer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ den leicht verletzten Radfahrer ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um Uhr unter der Telefonnummer 07641 5820 entgegen.

