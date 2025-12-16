PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Tor beschädigt und geflüchtet

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 12.12.2025, bis Montag, 15.12.2025, 09:30Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein LKW, das Tor zur Fernwärmeanlage in der Sebastian-Kneipp-Straße in St. Blasien. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher gegen können. Der Polizeiposten St. Blasien ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 922280 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

