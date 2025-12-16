Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Gurtweil: Unfall zwischen Auto und Zweirad

Freiburg (ots)

Am Montag, 15.12.2025, gegen 17.00 Uhr kam es in Gurtweil an der Einmündung der Straße Am Landgraben in die Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller und einem VW. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 28-jährige VW- Fahrerin von der Rathausstraße in die Straße am Landgraben abzubiegen. Dabei soll sie den Vorrang eines entgegenkommenden 55 Jahre alten Kleinkraftradfahrers missachtet haben. Es kam zur Kollision, wodurch der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell