Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch von Handwerkerfahrzeug

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 12.12.2025, 13.30 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 07.30 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür eines Kleintransporters einer Handwerkerfirma aufzuhebeln. Die Täterschaft gelangte nicht in den Kleintransporter. Die Zielrichtung dürften Baumaschinen gewesen sein. Der Kleintransporter stand in der Straße Thomaring auf dem Parkplatz vor der Alten Feuerwache in Warmbach.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

