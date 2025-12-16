POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Aufbruch von Handwerkerfahrzeug

Freiburg (ots) - Am Montag, 15.12.2025, gegen 10.50 Uhr, kam es in der Tumringer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Dabei wurde der 82-jährige Radfahrer schwer verletzt. Beide befuhren die Tumringer Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Tumringen und der Radfahrer wollte nach links zu einem Haus abbiegen. Hierbei verlangsamte ...

