Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall: 20-Jähriger kollidiert mit zwei Autos

Mönchengladbach (ots)

Auf der Waater Straße in Giesenkirchen ist es am Sonntag, 23. November, gegen 0.38 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem mehrere Autofahrer beteiligt waren. Ein 20-Jähriger flüchtete zunächst von der Unfallstelle, kehrte aber zurück. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus.

Nach aktuellem Ermittlungsstand und Aussagen der Beteiligten befuhr der 20-Jährige mit seinem schwarzen Mazda CX-5 die Waater Straße in Richtung Dömgesstraße, als er die Kontrolle über sein Auto verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit der Beifahrerseite eines grauen VW Golf sowie eines dahinter befindlichen grauen Audi kollidierte.

Ein Rettungswagenteam brachte einen 21-jährigen Beifahrer des VW Golf in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Fahrer sowie eine 18-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell