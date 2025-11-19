Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall zwischen Bus und Fußgängerin

Mönchengladbach Rheydt (ots)

Am 19.11.2025, um 17:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Dahlener Str. / Wilhelm-Schiffer-Str. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einer Fußgängerin. Der 42 jährige Busfahrer beabsichtigte aus Richtung Marienplatz kommend, an der Unfallörtlichkeit von der Dahlener Str. in die Wilhelm-Schiffer-Str. nach rechts abzubiegen. Hierbei lief die 48 jährige Fußgängerin seitlich gegen den abbiegenden Bus, als sie die Wilhelm-Schiffer-Str. an der dortigen Fußgängerfurt queren wollte. Durch den Zusammenprall fiel die Fußgängerin zu Boden und wurde verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Wilhelm-Schiffer-Str. ab der Dahlener Str. in Fahrtrichtung Bachstraße gesperrt. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das hiesige Verkehrskommissariat geführt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei Mönchengladbach zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell