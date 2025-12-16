Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Seerundweg: Fahrzeug rutscht Hang hinab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 02:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer den Seerundweg in Titisee in westlicher Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte er, auf Höhe einer Grundstückseinfahrt die Aussicht auf den See zu genießen. Hierbei fuhr er jedoch zu weit vor, in der Folge rutschte das Fahrzeug ca. vier Meter den Hang hinab und kollidierte mit einem Zaun. Es entstand Sachschaden sowohl am Zaun als auch am Auto. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst beauftragt.

