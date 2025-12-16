PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Seerundweg: Fahrzeug rutscht Hang hinab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.12.2025, gegen 02:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer den Seerundweg in Titisee in westlicher Richtung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte er, auf Höhe einer Grundstückseinfahrt die Aussicht auf den See zu genießen. Hierbei fuhr er jedoch zu weit vor, in der Folge rutschte das Fahrzeug ca. vier Meter den Hang hinab und kollidierte mit einem Zaun. Es entstand Sachschaden sowohl am Zaun als auch am Auto. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppdienst beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

  • 16.12.2025 – 11:22

    POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: BMW im Rebacker beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.2025 zwischen 15.00 Uhr und 23.00 Uhr wurde im Rebacker, Höhe Hausnummer 37, ein BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden an der hinteren linken Tür der Fahrerseite beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 11:21

    POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Mercedes in der Blasistraße angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 15.12.2025 um 11.45 Uhr einen in der Blasistraße, Höhe Hausnummer 39, geparkten Mercedes. Der Sachschaden im Bereich des hinteren Stoßfängers beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:06

    POL-FR: Rheinfelden: Einkaufskorb aus Einkaufswagen entwendet

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.00 Uhr, wurde einem 84-jährigen Senior, welchem beim Verladen seiner Einkäufe Hilfe angeboten wurde, sein schwarzer Einkaufskorb aus dem Einkaufswagen entwendet. Der 84-Jährige befand sich mit seinem roten Toyota auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Untere Dorfstraße in Nollingen und verlud seine Einkäufe. Ein unbekannter Fahrer eines hinter ihm ...

    mehr
