POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: Mercedes in der Blasistraße angefahren - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag, 15.12.2025 um 11.45 Uhr einen in der Blasistraße, Höhe Hausnummer 39, geparkten Mercedes. Der Sachschaden im Bereich des hinteren Stoßfängers beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich zu melden.
md/tb
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell