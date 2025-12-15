POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs
Freiburg (ots)
Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 12.12.2025, gegen 22.30 Uhr, einen Mann mit, welcher zu einem Pkw torkelte, einstieg und davonfuhr. In der Warmbacher Straße, Höhe Hertener Straße, konnte der 39-jährige Pkw-Fahrer schlussendlich angehalten und kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte er zuvor nicht. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt.
