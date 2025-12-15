PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Freitag, 12.12.2025, gegen 22.30 Uhr, einen Mann mit, welcher zu einem Pkw torkelte, einstieg und davonfuhr. In der Warmbacher Straße, Höhe Hertener Straße, konnte der 39-jährige Pkw-Fahrer schlussendlich angehalten und kontrolliert werden. Auf Anhaltezeichen der Polizei reagierte er zuvor nicht. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

