PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auf Parkplatz Rucksack aus Einkaufswagen entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 18.00 Uhr, wurde einer 57-jährigen Frau deren Rucksack aus dem Einkaufswagen entwendet. Die 57-Jährige befand sich mit ihrem braunen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Großfeldstraße. Ihr Mercedes stand in der ersten Parkreihe hinter einem Imbiss in Richtung eines Baumarktes. Als sie sich mit dem Einkaufswagen an ihrem Mercedes befand hatte sie den Einkaufswagen eine kurze Zeit aus den Augen gelassen. Dies nutzte eine unbekannte Täterschaft aus und entwendete den Rucksack der Frau, welcher am Einkaufswagen hing. Im Rucksack befanden sich unter anderem eine Geldbörse, Bankkarten und Identitätsdokumente. Eine Beschreibung der unbekannten Täterschaft ist nicht möglich. Trotzdem hofft das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, auf Hinweise von Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 16:00

    POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Samstagnachmittag, 13.12.2025 zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr ereignete sich in der Roethestraße in Emmendingen ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem ordnungegemäß am Straßenrand geparkten Ford. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte mit dem linken Fahrzeugheck des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 16:00

    POL-FR: Rheinhausen: Tödlicher Verkehrsunfall - Pkw stürzt in die Elz

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 14.12.2025, gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer alleine in seinem Pkw die Verbindungsstraße von Rheinhausen kommend in Fahrtrichtung Kenzingen. Im Bereich des Seehofs bog der Fahrer nach links in Richtung Herbolzheim ab und fuhr dabei auf eine Brücke zu. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren