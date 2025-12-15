Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auf Parkplatz Rucksack aus Einkaufswagen entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.12.2025, gegen 18.00 Uhr, wurde einer 57-jährigen Frau deren Rucksack aus dem Einkaufswagen entwendet. Die 57-Jährige befand sich mit ihrem braunen Mercedes-Benz auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Großfeldstraße. Ihr Mercedes stand in der ersten Parkreihe hinter einem Imbiss in Richtung eines Baumarktes. Als sie sich mit dem Einkaufswagen an ihrem Mercedes befand hatte sie den Einkaufswagen eine kurze Zeit aus den Augen gelassen. Dies nutzte eine unbekannte Täterschaft aus und entwendete den Rucksack der Frau, welcher am Einkaufswagen hing. Im Rucksack befanden sich unter anderem eine Geldbörse, Bankkarten und Identitätsdokumente. Eine Beschreibung der unbekannten Täterschaft ist nicht möglich. Trotzdem hofft das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, auf Hinweise von Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind.

