POL-FR: Rheinhausen: Tödlicher Verkehrsunfall - Pkw stürzt in die Elz

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 14.12.2025, gegen 6.10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer alleine in seinem Pkw die Verbindungsstraße von Rheinhausen kommend in Fahrtrichtung Kenzingen.

Im Bereich des Seehofs bog der Fahrer nach links in Richtung Herbolzheim ab und fuhr dabei auf eine Brücke zu.

Dabei kam er von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Fahrzeug in die darunter fließende Elz.

Der Fahrer konnte sich nicht aus dem Fahrzeug retten und verstarb noch an der Örtlichkeit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf Fremdbeteiligung vor.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

