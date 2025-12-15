Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Malerbetrieb und Autohaus in Hauingen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 11.12.2025, 22.00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 09.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in das Gebäude eines Malerbetriebes in der Mattenstraße zu gelangen. Unter anderem entwendete die unbekannte Täterschaft Münzgeld aus einem Behältnis und eine Herrenarmbanduhr.

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 13.12.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 06.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür und ein Fenster auf, um in die Geschäftsräume eines Autohauses in der Straße "Im Entenbad" zu gelangen. Unter anderem wurde von der unbekannten Täterschaft ein Tresor angegangen und aus diesem Bargeld entwendet.

