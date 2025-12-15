Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 22.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Danziger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 18-jährige Fahrer des E-Scooters wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die Danziger Straße und wollte die Hauptstraße geradeaus in Richtung Margeritenstraße überqueren. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden 21-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Alt-Weil unterwegs war. Im Kreuzungsbereich wurde der E-Scooter-Fahrer von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn. Mit schwersten Verletzungen wurde der 18-Jährige vom Rettungsdienst ins Unispital nach Basel gebracht.

