PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 22.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße / Danziger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 18-jährige Fahrer des E-Scooters wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer des E-Scooters befuhr die Danziger Straße und wollte die Hauptstraße geradeaus in Richtung Margeritenstraße überqueren. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden 21-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in Richtung Alt-Weil unterwegs war. Im Kreuzungsbereich wurde der E-Scooter-Fahrer von dem Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte im weiteren Verlauf auf die Fahrbahn. Mit schwersten Verletzungen wurde der 18-Jährige vom Rettungsdienst ins Unispital nach Basel gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:46

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrerin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.205, gegen 15.45 Uhr, wurde eine 48-jährige Fahrerin eines grauen Peugeot Opfer eines Trickdiebstahles. Sie befuhr mit ihrem Pkw einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Friedlingen, als ein unbekannter Mann neben ihren Pkw trat und mehrfach aufgeregt nach unten zeigte. Sie stieg aus und schaute nach was ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:45

    POL-FR: Albbruck: Diebstahl auf Baustelle im Albtal

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19.00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 07.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zur Baustelle auf der L154 im Albtal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Arbeitsmaschinen entwendet. Außerdem wurde Spezialwerkzeug gestohlen. Der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren