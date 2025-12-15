POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Rennradfahrer und Fußgänger - Rennradfahrer schwer verletzt - Fußgänger leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.45 Uhr, kam es an einer Fußgängerfurt zu einem Unfall zwischen einem 51-jährigen Rennradfahrer und einem 34-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger habe bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage die Fußgängerfurt betreten und wollte die Hauptstraße im Bereich der Blauenstraße überqueren. Hierbei wurde er von einem 51-jährigen Rennradfahrer erfasst, der die Hauptstraße befuhr. Beide Beteiligte stürzten zu Boden. Der Rennradfahrer wurde mit schweren Verletzungen und der Fußgänger mit leichten Verletzungen von Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht.
