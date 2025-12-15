PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Rennradfahrer und Fußgänger - Rennradfahrer schwer verletzt - Fußgänger leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 16.45 Uhr, kam es an einer Fußgängerfurt zu einem Unfall zwischen einem 51-jährigen Rennradfahrer und einem 34-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger habe bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage die Fußgängerfurt betreten und wollte die Hauptstraße im Bereich der Blauenstraße überqueren. Hierbei wurde er von einem 51-jährigen Rennradfahrer erfasst, der die Hauptstraße befuhr. Beide Beteiligte stürzten zu Boden. Der Rennradfahrer wurde mit schweren Verletzungen und der Fußgänger mit leichten Verletzungen von Rettungsdiensten in Krankenhäuser gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 15:46

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrerin wird Opfer eines Trickdiebstahls - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.205, gegen 15.45 Uhr, wurde eine 48-jährige Fahrerin eines grauen Peugeot Opfer eines Trickdiebstahles. Sie befuhr mit ihrem Pkw einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße in Friedlingen, als ein unbekannter Mann neben ihren Pkw trat und mehrfach aufgeregt nach unten zeigte. Sie stieg aus und schaute nach was ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 15:45

    POL-FR: Albbruck: Diebstahl auf Baustelle im Albtal

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 12.12.2025, 19.00 Uhr bis Montag, 15.12.2025, 07.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zur Baustelle auf der L154 im Albtal. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus den Arbeitsmaschinen entwendet. Außerdem wurde Spezialwerkzeug gestohlen. Der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren