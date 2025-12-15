PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern/ -Altstadt: Hydrauliköl auf Fahrbahn sorgt für mehrstündige Verkehrsbehinderung

Freiburg (ots)

Ein geplatzter Hydrauliköltank eines Lastwagens sorgte ab Montagmorgen,15.11.2025, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 14:45 Uhr für Verkehrsbehinderungen insbesondere im Bereich der Freiburger Bismarckallee.

Einem Lieferlastwagen, welcher von der Wintererstraße aus über den Leopoldring und Friedrichstraße in Richtung Hauptbahnhof fuhr, war wohl der Tank für das Hydrauliköl geplatz. Der Fahrer bemerkte das Leck im Bereich der Bismarckallee und stoppte seine Fahrt im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes am Freiburger Hauptbahnhofs. Durch den Ölverlust wurde insbesondere die Bismarckalle ab der Kreuzung Stefan-Meier-Straße und Friedrichstraße verunreinigt, sodass die Bismarckalle für mehrere Stunden in Richtung B3 für Reinigungsarbeiten gesperrt werden musste.

Zwischenzeitlich ist die Sperrung wieder aufgehoben. Vereinzelt erfolgen weitere Reinungsarbeiten in anderen ebenfalls vom Öl verunreinigten Streckenabschnitten.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

