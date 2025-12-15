PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Binzen: Unfallflucht und Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht weiter wichtige Zeugen

Freiburg (ots)

Folgemeldung zu Binzen: Unfallflucht und Verdacht 
Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht weiter wichtige Zeugen

Nach den bisherigen Ermittlungen soll hinter dem geschädigten Fahrer 
des roten Skoda Octavia eine Frau in einem weißen Kleinwagen gefahren
sein. Diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier Weil am Rhein, 
Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen. Ebenso wird immer noch die
Fahrerin oder der Fahrer des Fahrzeuges gesucht, welches im Bereich 
des Ortsschildes von der 58-Jährigen im schwarzen Toyota überholt 
wurde. Weiterhin mögen sich noch weitere Zeugen melden, die den 
Vorfall beobachtet haben.   

Ursprungsmeldung:

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 08.25 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau
mit ihrem schwarzen Toyota die Rümminger Straße (Landstraße 134) von 
Rümmingen kommend in Richtung Binzen. Kurz vor dem Ortseingang Binzen
überholte die 58-Jährige einen vor ihr fahrenden roten Skoda Octavia.
Als ihr ein schwarzer Volvo entgegenkam konnte sie gerade noch vor 
dem roten Skoda wieder einscheren. Beim Wiedereinscheren touchierte 
die 58-jährige mit ihrem Toyota den Skoda. Um einen Unfall zu 
vermeiden musste der entgegenkommenden 49-jährige Fahrer des 
schwarzen Volvos ins Bankett ausweichen. Danach soll die 58-Jährige 
noch ein weiteres Fahrzeug überholt haben. An der Einmündung zur 
Hauptstraße bog sie dann in Richtung Lörrach ab. Der am Skoda 
entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die 
58-Jährige konnte im Nachgang von der Polizei ermittelt werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere 
Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben. Auch mögen sich 
Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise der 58-Jährigen
womöglich gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

