Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Mehrere Delikte in Zusammenhang mit Unfallgeschehen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, geriet gegen 15:45 Uhr eine 81-jährige VW- Fahrerin in Höchenschwand in der Kurve Höhe Sportplatz aus bislang unbekannter Ursache gegen die Leitplanke. Nachdem sie und ihr Mitfahrer das verunfallte Auto verlassen hatten und Ersthelfer angehalten hatten, krachte eine 77-jähriger Suzuki-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen nahezu ungebremst in den am Fahrbahnrand stehenden VW. Dabei wurde die VW-Fahrerin zwischen ihrem Auto und der Leitplanke eingeklemmt und leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Auch die 68- jährige Beifahrerin des Suzuki wurde leicht verletz in eine Klinik eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Während der Behandlung der Verletzten und der Unfallaufnahme wurde der Streckenabschnitt durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr gesperrt. Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer missachtete diese Absperrung, beschädigte Absperrmaterial und fuhr mit hoher Geschwindigkeit an den Einsatzkräften vorbei. Zu einer Gefährdung kam es nicht.

An einer anderen Absperrung kam es zu einem Vorfall zwischen einem Angehörigen der Feuerwehr und einem Autofahrer. Bei dieser Streitigkeit soll ebenfalls Sachschaden entstanden sein.

Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Mercedes geben können oder die Streitigkeit zwischen dem Autofahrer und dem Feuerwehrmann beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

