POL-FR: Wutöschingen: Bedrohung mit Schusswaffe
Freiburg (ots)
Am Samstag, 13.12.2025, gegen 15:45 Uhr bedrohte ein 42- Jähriger im Wutöschinger Ortsteil Horheim seine Nachbarschaft mit einer Schusswaffe und gab mehrere Schüsse ab. Einsatzkräften des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, unterstützt durch eine Streife der Bundespolizei, gelang es, den Tatverdächtigen festzunehmen und die Waffe sicherzustellen. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Beim Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von knapp 2,5 Promille festgestellt. Er blieb bis zur Erlangung der Nüchternheit in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen. Außerdem droht ihm ein Strafverfahren. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
