Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Bedrohung mit Schusswaffe

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, gegen 15:45 Uhr bedrohte ein 42- Jähriger im Wutöschinger Ortsteil Horheim seine Nachbarschaft mit einer Schusswaffe und gab mehrere Schüsse ab. Einsatzkräften des Polizeireviers Waldshut-Tiengen, unterstützt durch eine Streife der Bundespolizei, gelang es, den Tatverdächtigen festzunehmen und die Waffe sicherzustellen. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe. Beim Tatverdächtigen wurde eine Alkoholisierung von knapp 2,5 Promille festgestellt. Er blieb bis zur Erlangung der Nüchternheit in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen. Außerdem droht ihm ein Strafverfahren. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

