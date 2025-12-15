PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Verletzte nach Straßenbahn-Unfall

Freiburg (ots)

Bei einem Straßenbahn-Unfall in Freiburg sind am Samstag, 13.12.2025, zwei Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte ein Passant gegen 19 Uhr im Bereich der Haltestelle Europaplatz die Gleise, ohne auf die herannahende Bahn zu achten.

Bei der anschließenden Vollbremsung stürzte eine 62-jährige Frau in der Bahn und verletzte sich. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 17-jährige Passant wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt, da es trotz Gefahrenbremsung zu einer leichten Berührung zwischen ihm und der Bahn gekommen sein soll.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

