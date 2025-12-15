PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 30-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, soll es zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bertoldsbrunnen in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer mehrköpfigen Personengruppe und einem 30-jährigen Passanten gekommen sein.

Wie der 30-Jährige der Polizei mitteilte, sei er dabei aus der Gruppe heraus mehrfach geschlagen und getreten worden. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Tatverdächtigen sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein, sie trugen demnach schwarze Jacken und sprachen Deutsch sowie eine andere Sprache, möglicherweise Arabisch.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden. Insbesondere zwei ukrainisch sprechende Passanten, die den Vorfall mitbekommen und sich danach mit dem Geschädigten unterhalten haben sollen, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 04:47

    POL-FR: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen Stadt Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße Am Freitag, 12.12.2025, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:25 Uhr in Emmendingen in der Karl-Friedrich-Straße durch bislang unbekannte Täter ein Fahrrad (Pedelec, Marke "Bulls", Farbe weiß) entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit vor einer Gaststätte in der Karl-Friedrich-Straße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren