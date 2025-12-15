Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 30-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 13.12.2025, soll es zwischen 4 und 5 Uhr im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bertoldsbrunnen in Freiburg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer mehrköpfigen Personengruppe und einem 30-jährigen Passanten gekommen sein.

Wie der 30-Jährige der Polizei mitteilte, sei er dabei aus der Gruppe heraus mehrfach geschlagen und getreten worden. Der Mann wurde dabei verletzt. Die Tatverdächtigen sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein, sie trugen demnach schwarze Jacken und sprachen Deutsch sowie eine andere Sprache, möglicherweise Arabisch.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden. Insbesondere zwei ukrainisch sprechende Passanten, die den Vorfall mitbekommen und sich danach mit dem Geschädigten unterhalten haben sollen, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

oec

