PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/ Gemarkung Schallstadt: Ein Schwerverletzter, mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 13.11.2025, kurz vor 04:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen der Abfahrt zur Bundesstraße 31 und Schallstadt ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer habe zusammen mit einem Beifahrer die B3 in Richtung Schallstadt auf dem linken Fahrstreifen befahren. Der Wagen sei dabei in einer Linkskurve mit einem in die selbe Richtung fahrenden Taxi kollidiert. Sowohl das Auto des 23-Jährigen als auch das Taxi kamen anschließend von der Fahrbahn ab.

Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt. Ein Fahrgast aus dem Taxi musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik transportiert werden. Die übrigen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden, soweit erforderlich, ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Während der Bergungsarbeiten, welche sich über mehrere Stunden zogen, beschädigte ein weiteres Fahrzeug beim Passieren der Unfallstelle eine für die Absicherung der Einsatzstelle aufgestellte Warnleuchte. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 04:47

    POL-FR: Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen Stadt Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße Am Freitag, 12.12.2025, wurde im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:25 Uhr in Emmendingen in der Karl-Friedrich-Straße durch bislang unbekannte Täter ein Fahrrad (Pedelec, Marke "Bulls", Farbe weiß) entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit vor einer Gaststätte in der Karl-Friedrich-Straße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Der entstandene ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 04:32

    POL-FR: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

    Freiburg (ots) - Landkreis Emmendingen Stadt Emmendingen, Fritz-Boehle-Straße Am frühen Samstagmorgen des 13.12.2025, um 02:30 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Fritz-Boehle-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren