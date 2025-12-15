Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B3/ Gemarkung Schallstadt: Ein Schwerverletzter, mehrere Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen, 13.11.2025, kurz vor 04:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 3 zwischen der Abfahrt zur Bundesstraße 31 und Schallstadt ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer habe zusammen mit einem Beifahrer die B3 in Richtung Schallstadt auf dem linken Fahrstreifen befahren. Der Wagen sei dabei in einer Linkskurve mit einem in die selbe Richtung fahrenden Taxi kollidiert. Sowohl das Auto des 23-Jährigen als auch das Taxi kamen anschließend von der Fahrbahn ab.

Durch den Unfall wurden insgesamt fünf Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt. Ein Fahrgast aus dem Taxi musste mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine umliegende Klinik transportiert werden. Die übrigen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden, soweit erforderlich, ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Während der Bergungsarbeiten, welche sich über mehrere Stunden zogen, beschädigte ein weiteres Fahrzeug beim Passieren der Unfallstelle eine für die Absicherung der Einsatzstelle aufgestellte Warnleuchte. Verletzt wurde hierbei niemand.

Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 75.000 Euro.

