Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen, Fritz-Boehle-Straße

Am frühen Samstagmorgen des 13.12.2025, um 02:30 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Fritz-Boehle-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Doch damit nicht genug: der Fahrer hatte außerdem noch verschiedene Betäubungsmittel konsumiert und hielt offenbar die Kombination aus "ohne Versicherung" und "unter Einfluss" für eine besonders kreative Variante der Fortbewegung.

Die Fahrt endete damit schneller als der Akku des Rollers leer sein konnte. Der Elektro-Roller musste stehen bleiben, der 23-jährige Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme gebeten und setzte seinen Weg anschließend emissionsfrei zu Fuß fort.

Der Fahrer wird sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln, verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell