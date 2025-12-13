PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Emmendingen, Fritz-Boehle-Straße

Am frühen Samstagmorgen des 13.12.2025, um 02:30 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Fritz-Boehle-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war. Doch damit nicht genug: der Fahrer hatte außerdem noch verschiedene Betäubungsmittel konsumiert und hielt offenbar die Kombination aus "ohne Versicherung" und "unter Einfluss" für eine besonders kreative Variante der Fortbewegung.

Die Fahrt endete damit schneller als der Akku des Rollers leer sein konnte. Der Elektro-Roller musste stehen bleiben, der 23-jährige Fahrzeugführer wurde zur Blutentnahme gebeten und setzte seinen Weg anschließend emissionsfrei zu Fuß fort.

Der Fahrer wird sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln, verantworten müssen.

RE/ow

FLZ/js

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 19:02

    POL-FR: Zell im Wiesental: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.12.2025, kam es gegen 15:30 Uhr in der Schopfheimer Straße in Zell im Wiesental zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Lieferwagen. Dabei wurde der 78-jährige Fußgänger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfallhergang und die Unfallursache sind Gegenstand der laufenden ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:50

    POL-FR: Bad Krozingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31

    Freiburg (ots) - Auf der Bundesstraße 31 zwischen Breisach und Bad Krozingen hat sich am Freitag, 12.12.2025, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es gegen 13.50 Uhr zwischen der Abfahrt Oberrimsingen und der Autobahnanschlussstelle Bad Krozingen aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Frontalkollision zweier Pkw. Dabei wurden drei Personen verletzt. Sie mussten zur weiteren ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:11

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Kinder körperlich angegangen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 11.12.2025, gegen 15:20 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Mann in Begleitung zweier Kinder in einem Einkaufsmarkt in der Freiburger Straße in Titisee-Neustadt. Im Verlaufe seines Einkaufs im Markt soll er eines der beiden Kinder, im Bereich der Kassen, augenscheinlich mit einer Packung Kaffeepulver auf den Kopf sowie auf die Backe geschlagen haben. Beim Verlassen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren